Kast pagó la comida de sus excompañeros en sede del Ejecutivo, dice portavoz del gobierno

Santiago de Chile – La portavoz del gobierno chileno, Mara Sedini, afirmó este lunes que el polémico almuerzo para un centenar de excompañeros de la universidad que el presidente de la República, José Antonio Kast, dio el pasado viernes en el Palacio de la Moneda (sede del Ejecutivo) «fue costeado» por el propio mandatario.

En declaraciones a la prensa tras acudir al Parlamento, Sedini evitó, sin embargo, aclarar si en el evento participaron funcionarios del propio palacio y detallar qué salas, espacios y recursos institucionales se usaron para el almuerzo.

“Como bien dije hace unas horas atrás, (la) respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente. Ahora, sí quiero dejar una cosa muy clara: les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”, afirmó.

“El presidente financió el almuerzo con recursos propios y el resto de los detalles se darán a conocer, por la vía institucional a (la) Controloría General de la República, en tiempo y forma establecidos”, reiteró.

El almuerzo, que se viralizó después de que numerosos de invitados alardearan del mismo en redes sociales, generó este lunes una enorme polémica tras exigir diputados de la oposición que la Controlaría nacional aclarara si se usaron fondos públicos y espacios institucionales para un evento que era privado.

Daniel Manouchehri, parlamentario del Partido Socialista subrayó que «utilizar recursos públicos para celebraciones privadas es grave».

Manouchehri ya denunció semanas atrás, junto a la senadora opositora Daniella Cicardini, a la primera dama, María Pía Adriasola, por servir el almuerzos a los trabajadores de La Moneda sin respetar los protocolos sanitarios, como la obligación de usar guantes y mascarillas, y cubrirse el cabello.

Desde el oficialismo, por su parte, apuntaron a que lo importante ahora es exista algún instructivo o reglamento que defina el criterio para estas situaciones a futuro, ya que al parecer no existe porque el último mandatario chileno que habitó en La Moneda fue Carlos Ibáñez del Campo, entre los años 1952 y 1958.

«No hay que olvidar que el Presidente vive en La Moneda y, por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vienen a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos», señaló Guillermo Ramírez, presidente de la ultra radical partido Unión Democrática Independiente (UDI), al que perteneció Kast.

El mandatario ultraderechista apeló a la «austeridad y el ahorro» para justificar su decisión de ser el primer mandatario que reside en el palacio desde 1958, denunciando, además, que la administración anterior dejó el país arruinado.

Según detalló en televisión, reside entre semana en La Moneda y el fin de semana en su casa para «no generar más gasto al Estado» arrendando una casa especial o pagando largos desplazamientos, pues su vivienda particular está ubicada en Paine, localidad situada a 50 kilómetros en la periferia de Santiago. JS