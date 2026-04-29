Karol G suma dos nuevos conciertos en Bogotá a su gira ‘Tropitour’

Bogotá – La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ de la cantante colombiana Karol G suma dos nuevas fechas, el 5 y 6 de diciembre, en el estadio El Campín de Bogotá, tras agotar las entradas de su primer espectáculo en el país, anunció este miércoles el equipo de la artista.

«Luego de su histórico paso por escenarios internacionales y el anuncio de una gira que recorrerá múltiples continentes, Karol G continúa fortaleciendo su conexión con Colombia, su casa, donde la respuesta del público ha sido extraordinaria», apuntó el comunicado.

Karol G, que actuará el 4, 5 y 6 de diciembre en Bogotá, anunció la semana pasada la gira mundial que la llevará a recorrer veinte países, incluidos, además de su natal Colombia, a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica.

El tour comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago (EEUU) y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

La primera parte de la gira -realizada con motivo de su más reciente álbum: ‘Tropicoqueta’- se llevará a cabo en Norteamérica, donde la colombiana visitará entre el 24 de julio y el 15 de octubre las ciudades de Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.

Karol G viajará después a Latinoamérica, donde se presentará antes de finalizar el año en Monterrey, Ciudad de México, San José, Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo y San Juan, entre el 5 de noviembre y el 26 de febrero de 2027.

Estos conciertos marcan el regreso de Karol G a los escenarios, tras su más reciente gira, ‘Mañana será bonito world tour’, con la que realizó 64 conciertos en 22 países de América y Europa entre 2023 y 2024.

A los fanáticos de la artista les llamó la atención la ausencia de su natal Medellín en la gira, donde sí actuó en el tour anterior, pero su equipo informó que la capital antioqueña no hará parte del itinerario debido a las remodelaciones del Estadio Atanasio Girardot que terminarán en diciembre de 2027 y ampliarán su aforo de 45,000 a 60,000 asistentes. EFE