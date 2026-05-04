Karol G amplía su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ tras venta millonaria de boletas

Miami (EE.UU.).- La cantante colombiana Karol G amplió su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ de 39 a 63 conciertos en estadios tras la exitosa venta de boletas que llegó a 2 millones en cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa en apenas cuatro días, informó este lunes en un comunicado.

La artista tendrá nuevas fechas en ciudades como Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, El Paso, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile.

En varios de estos mercados, las funciones adicionales de la gira, producida por Live Nation, se agotaron en poco tiempo, agregó la nota.

Entre los principales registros del ‘Viajando por el mundo Tropitour’ se encuentran múltiples ciudades con agotamiento de entradas en las primeras horas, lo que llevó a sumar segundas, terceras y hasta cuartas fechas en plazas como Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York, San Francisco, Barcelona, Sevilla y Madrid.

Madrid y Santiago de Chile cuentan con cuatro fechas confirmadas, mientras que ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Monterrey, Sevilla, Bogotá y Quito tienen hasta tres funciones.

Chicago, San Francisco, El Paso, Nueva York, Miami y Barcelona registran dos fechas cada una, con más anuncios previstos.

El tour, según el comunicado, se apoya en el recorrido previo del ‘Mañana será bonito World Tour’, que reunió más de 2,3 millones de asistentes en 62 conciertos y generó más de 300 millones de dólares, con cierre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid tras cuatro fechas agotadas.

El anuncio llega tras su participación como artista principal en Coachella 2026, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival. EFE