Karim Qubain asume su segundo mandato al frente de la CCIC y valora la importancia que el gobierno de Asfura le da a la zona norte

San Pedro Sula – El empresario Karim Qubain asumió esta noche su segundo mandato al frente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), tras la elección realizada este miércoles en la zona norte de Honduras.

“Valoramos la importancia que su administración le está dando a la zona norte”, destacó Qubain, durante la visita del presidente Nasry Asfura.

Esta noche se realizó la toma de posesión de la nueva junta directiva de la CCIC, en la cual asistió el presidente Asfura, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, entre otros empresarios de la zona norte.

Por su parte, el mandatario reafirmó que el Gobierno es aliado de la empresa privada, facilitando condiciones para la inversión y la generación de empleo, con una gestión responsable y eficiente. IR