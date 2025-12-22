Karanka: «Xabi Alonso es el mejor para sacar ésto»

Madrid.– Aitor Karanka, director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la actualidad, mostró este lunes en RNE su apoyo a Xabi Alonso, afirmó que «Xabi, en su época de jugador y ahora como entrenador, es metódico y trabajador» y ahora mismo es la persona ideal para dirigir al Real Madrid «y el mejor para sacar ésto adelante, pelear por los títulos y ganar algo al final de la temporada».

«Xabi Alonso tiene gran experiencia y recorrido. Empezando por su padre, ha vivido experiencias de jugador y de entrenador, si hay alguien que puede enderezar, o mejor dicho progresar con el trabajo que lleva desempeñando desde hace seis meses, ese es Xabi», subrayó Karanka, ex jugador del Real Madrid.

«Xabi conoce la casa, como jugador lo ha ganado todo, como entrenador ha hecho historia en Leverkusen, es verdad que en el Real Madrid va todo muy rápido, pero todo tiene su proceso», dijo Karanka. EFE/ir