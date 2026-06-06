Kane Parsons, el joven director de 20 años que saltó de YouTube al éxito del cine de terror

Los Ángeles – Con apenas 20 años, Kane Parsons se ha convertido en una de las figuras emergentes más destacadas del cine de terror tras dirigir Backrooms, adaptación cinematográfica de la popular historia viral nacida en internet.

Conocido en redes como Kane Pixels, Parsons comenzó con contenido en YouTube y ganó notoriedad en 2022 con el cortometraje The Backrooms (Found Footage), inspirado en la famosa leyenda urbana sobre interminables pasillos y oficinas vacías que generan una sensación inquietante de realidad alterada.

El éxito de la serie web llamó la atención de A24, estudio que apostó por llevar el proyecto a la gran pantalla. La cinta, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, se estrenó el 28 de mayo y rápidamente se convirtió en un fenómeno de taquilla.

Según reportes de la industria, Backrooms superó los 100 millones de dólares en taquilla doméstica durante sus primeros días en cartelera y ya acumula más de 140 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos en la historia de A24.

La película sigue la historia de un comerciante que descubre una puerta hacia un laberinto de espacios interminables y misteriosos, mientras una terapeuta se adentra en ese extraño mundo para intentar rescatarlo. AD