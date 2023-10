Kalvin Phillips abre la puerta a una salida del Manchester City

Londres – Kalvin Phillips, jugador del Manchester City, ha abierto la puerta a una posible salida del club debido a la falta de minutos.

El centrocampista llegó al City en el verano de 2022 a cambio de 50 millones de euros, pero desde entonces, entre las lesiones y su baja forma, apenas se ha convertido en un jugador relevante en el equipo de Pep Guardiola.

Esta temporada su situación se ha empeorado y solo ha participado en tres encuentros como suplente, pese a que Rodrigo Hernández ha estado suspendido tres partidos. Guardiola, que criticó en el pasado a Phillips por estar fuera de forma, prefirió a Rico Lewis, un chico de 18 años, antes que a él para el importante duelo ante el Arsenal hace diez días.

«Quiero jugar al fútbol todo lo que sea posible», dijo el centrocampista de 27 años, que sí fue titular este martes con Inglaterra en la victoria por 3-1 ante Italia que aseguró la presencia de los ingleses en la Eurocopa de 2024.

«En el último año y medio no he podido hacerlo debido a las lesiones y a otros factores. Es algo que voy a tener que pensar. Espero que mis oportunidades lleguen, pero si no, tendré que tomar otras decisiones», añadió Phillips. EFE