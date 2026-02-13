Juzgados de Choluteca y de Olancho son de alto riesgo en demanda laboral, según el procurador general

Tegucigalpa – El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, aseveró este viernes que los Juzgados en los departamentos de Olancho y Choluteca son de alto riesgo en cuanto a las demandas laborales.

“Hemos identificado dos juzgados con alto riesgo, los de Choluteca y los de Olancho, donde se están gestando demandas laborales que están fuera de control de la Corte Suprema de Justicia”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Aspra se reunió este viernes con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Rebeca Ráquel Obando; magistrados de la Sala de lo Laboral, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules; y miembros del directorio del Banco Central de Honduras (BCH)

Manifestó que en estos juzgados, los abogados llegan a presentar demandas directamente para embargar las finanzas del Estado.

Comentó que hay situaciones anómalas que están sucediendo en los Juzgados en materia Laboral.

Aspra indicó que los magistrados de la Sala de lo Laboral están conscientes que tomarán los correctivos necesarios en estos juzgados.

Contó que la Secretaría de Finanzas reveló que la contingencia fiscal es de tres mil millones de lempiras, valores que no se pueden cuantificar, no están presupuestados y que puede afectar las finanzas del Estado.

Sobre la iniciativa del manual de despidos, reafirmó que instruye a los funcionarios públicos que en caso de despido se ciñan a las reglas del Código Laboral y puedan percibir mejor cual es el proceso adecuado-

“Hay muchas demandas que tienen fallas de origen, que no se cumplieron con los procesos para poder despedir a una persona y las expectativas para perderlas son altas”, admitió.

Contó que los asesores de la PGR y la Secretaría del Trabajo están involucrados en el manual sacando en limpio lo que ya está en el Código Laboral, explicarlo de la mejor manera, tener una lista, cumplir con el proceso y despedir de la mejor manera a una persona. AG