Juzgado ordena devolución de 80 vehículos vinculados a excomisionado Jorge Barralaga

Tegucigalpa- El Juzgado de Privación de Dominio ordenó la devolución de 80 vehículos que habían sido vinculados al excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández y miembros de su familia, informó el abogado defensor Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.

Según explicó, la resolución judicial establece el retorno de los automotores al exfuncionario policial, en el marco de los procesos legales relacionados con bienes que habían sido objeto de medidas de aseguramiento.

Sostuvo que los vehículos no todos son de su cliente, sino de personas que estaban vinculados en negocios con el excomisionado.

Urtecho calificó la decisión como un reconocimiento a los argumentos presentados por la defensa y cuestionó las actuaciones del Ministerio Público durante las investigaciones desarrolladas en torno a la denominada «Operación Perseo».

El abogado señaló que considera «vergonzoso» que la Fiscalía vinculara automáticamente cualquier operativo ejecutado bajo esa operación con su representado, asegurando que numerosos bienes decomisados y personas capturadas durante las acciones no mantenían relación alguna con Jorge Barralaga.

Asimismo, sostuvo que durante el proceso se generó una percepción pública que asociaba diversos casos y aseguramientos al excomisionado sin que existieran elementos suficientes para establecer dichos vínculos.

La resolución emitida por el Juzgado de Privación de Dominio representa un nuevo capítulo dentro de los procesos judiciales relacionados con el exfuncionario policial, quien en años anteriores fue objeto de investigaciones patrimoniales por parte de las autoridades.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una reacción oficial sobre las declaraciones brindadas por la defensa ni sobre los alcances de la resolución judicial que ordena la devolución de los vehículos. IR