Juventud presenta propuestas de políticas públicas al Gobierno para empleo, educación y salud mental

Tegucigalpa- El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras) presentó propuestas de políticas públicas orientadas a fortalecer la participación e inclusión de la juventud hondureña, construidas junto a organizaciones de sociedad civil y liderazgos juveniles de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Las iniciativas fueron elaboradas mediante procesos participativos, mesas de trabajo y espacios de escucha que permitieron identificar los principales desafíos que enfrenta la población joven, así como posibles soluciones a través de proyectos piloto.

Entre las áreas priorizadas destacan el acceso a empleo y oportunidades económicas, el fortalecimiento de la educación vinculada al mercado laboral y la atención integral a la salud mental juvenil.

Las propuestas fueron entregadas en un acto simbólico a la designada presidencial María Antonieta Mejía, quien manifestó la disposición del Gobierno de Honduras para abrir espacios de diálogo y abordar las demandas planteadas por la juventud.

En el proceso participaron 47 organizaciones de sociedad civil y 53 facilitadores de diálogo democrático, quienes ahora impulsarán acercamientos con autoridades del Ejecutivo y del Congreso Nacional de Honduras para avanzar en la construcción de una política pública de juventud.

Durante el evento también se lanzó la plataforma HOJA (Honduras Joven en Acción), surgida de los procesos de formación del NIMD en el marco del proyecto financiado por la National Endowment for Democracy, enfocado en promover el pluralismo y la tolerancia entre jóvenes líderes.

Al encuentro asistieron representantes del Gobierno, diputados, instituciones descentralizadas, organismos de cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil, consolidando un espacio de articulación entre juventudes y actores clave del sistema democrático hondureño.LB