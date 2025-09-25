Juventud liberal respalda la adhesión de Cálix en Olancho

Tegucigalpa – La juventud del Partido Liberal manifestó su respaldo a la adhesión del actual diputado Jorge Cálix a la planilla de candidatos a diputados por el departamento de Olancho.

A través de un comunicado, la Juventud Liberal expresó que tras conocerse múltiples opiniones jurídicas de reconocidos especialistas en materia electoral, así como precedentes claros en casos ya aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la decisión cuenta con pleno sustento legal y político.

“Como jóvenes, respaldamos a Jorge Cálix, el candidato del liberalismo renovador, convencidos fortalecerá significativamente la fórmula electoral en Olancho”, cita el comunicado.

Este segmento del PL estima que la participación de Cálix refleja un gane contundente en Olancho para el próximo presidente de Honduras, Salvador Nasralla.

“La Juventud Liberal reafirma que la unión y la coherencia política son la clave del éxito. Con Jorge Cálix en Olancho y con Salvador Nasralla en la presidencia avanzamos con paso firme hacia la transformación de Honduras”, destaca el comunicado. VC