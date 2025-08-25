Juticalpa sorprende al Real España y Marathón rescata empate en Danlí

Tegucigalpa – El Real España fue sorprendido este domingo al perder ante el Juticalpa FC, mientras que el Marathón logró rescatar un empate con apuros ante Olancho FC en el cierre de la jornada seis del Torneo de Apertura 2025.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, los aurinegros buscaban un triunfo que los ascendiera al segundo lugar, mientras que el equipo cachenero escalar a la parte alta de la tabla.

No hubo nada trascendente en el primer tiempo, pero en el minuto 54 cayó el primer gol, David Mendoza abrió el marcador con un remate de cabeza tras un tiro de esquina.

El portero del Juticalpa FC, Denovan Torres, fue figura en el partido tras realizar una doble tapada, primero al contener un remate frontal de Yeison Moreno en el minuto 66, y luego un fuerte disparo de César Romero.

Al minuto 80, Kelvin Matute marcó el segundo gol para Juticalpa FC con un remate de tiro libre con su pierna derecha, dejando sin reacción al portero Luis “Buba” López.

Con el triunfo, Juticalpa FC llega a 11 puntos, igualado con Marathón y Olancho FC, en la lucha por el segundo lugar.

Más temprano, el Olancho FC empató 1-1 con el Marathón en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Los potros comenzaron ganando en el minuto 32 con un centro al área desde la banda izquierda y el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera remató de cabeza.

Los verdolagas pudieron emparejar el marcador en el minuto 89 mediante un lanzamiento penalti ejecutado por Alexy Vega.

Los otros resultados de la jornada seis: Olimpia 3-1 Platense, Victoria 0-1 Motagua y CD Choloma 2-1 Génesis PN. AG