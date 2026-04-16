Juticalpa FC y Platense empatan 1-1 en cierre de jornada 18

Tegucigalpa – En partido correspondiente al cierre de la jornada 18 de la Liga Hondubet de Honduras, los equipos Juticalpa FC y Platense empataron 1-1 y se complicaron para clasificar a la liguilla final.

La jornada 18 del torneo Clausura, celebrado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Olancho, cerró la noche de este miércoles con un insípido empate por parte de los equipos que dejaron a sus seguidores con el deseo de más fútbol.

Los goles fueron de Erick Puerto al minuto 36 y de Aldo Fajardo al minuto 52 del partido.

Al sumar un punto con este empate los equipos se colocan décimo y noveno en la tabla de posiciones.

Cabe señalar que ambos equipos venían de perder en la pasada jornada.

Real España, Motagua, Olimpia y Olancho FC, dominan la clasificación al cierre de esta jornada de fútbol en Honduras. (RO)