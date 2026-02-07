Juticalpa FC y Génesis PN  empatan 1-1 en inicio de jornada 4 del Torneo Clausura

Tegucigalpa – Juticalpa FC y Génesis Policía Nacional empataron 1-1 en el inicio de la jornada 4 del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional.

Juticalpa, que jugó de local, sumó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria.

Los dos equipos se repartieron un punto que los distancia en la tabla de posiciones.

A falta del resultado del resto de partidos de esta jornada los olanchanos se ubican en la cuarta posición con cinco puntos.

Entre tanto, los socios de la Policía se ubican en posición nueve con dos puntos.

La actividad deportiva continúa este sábado en Choluteca (sur), donde Universidad Pedagógica, dirigido por el hondureño Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y del Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), recibirá al Olimpia.

Ese día, el Motagua, cuarto con cuatro unidades y bajo el mando del español Javier López, será el anfitrión de un Victoria que se sitúa en la séptima casilla con apenas dos puntos.

La jornada se completará el domingo con el enfrentamiento entre el Platense, que ejercerá como local en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula (norte), ante el Choloma y el Real España, bajo la dirección del costarricense Jeaustin Campos, expondrá su liderato ante su vecino, el Marathón, en el duelo más atractivo de la cuarta jornada. (RO)