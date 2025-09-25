Juticalpa FC pincha de local y empata ante el Génesis PN

Juticalpa – El Juticalpa FC empató este miércoles 1-1 ante el Génesis PN en un partido retrasado de la jornada 10 del Torneo de Apertura 2025 en el estadio Juan Ramón Brevé.

Los locales comenzaron ganando en los minutos de descuento en el primer tiempo con anotación sorpresiva del portero Denovan Torres al ejecutar exitosamente el lanzamiento penalti.

En el minuto 65, una jugada que desarmó la zaga defensiva del Juticalpa, Ángel Tejeda remató con su pierna derecha frente a la portería para vencer a Denovan Torres.

El equipo olanchano desperdició una oportunidad para sumar tres puntos y acercarse en la lucha por el liderato contra el Olimpia, Marathón y su vecino Olancho FC. AG