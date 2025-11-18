spot_imgspot_img
Frase del día

«¡Justo a tiempo! Después de mucha lucha se adjudicó el GPS para las maletas electorales, un clamor ciudadano y una seguridad para el proceso».

Por: Proceso Digital

Cossette López | Consejera del CNE

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024