Justicia federal de EEUU ordena el regreso de hondureña que  deportada por error

Tegucigalpa – Any Lucía López Belloza podrá regresar a Estados Unidos, según lo dispuso el juez Richard G. Stearns, titular del Distrito de Massachusetts, informaron medios hispanos hoy.

La estudiante fue deportada a Honduras el 22 de noviembre de 2025.

López Belloza planeaba sorprender a su familia en Texas viajando para visitarlos en Acción de Gracias cuando fue detenida en el Aeropuerto Logan en Boston.

Este caso expuso graves fallas en la gestión migratoria del gobierno de EE.UU.

Tras una lucha judicial se determinó que la deportación de López Belloza vulneró una orden expresa que había sido emitida para protegerla mientras se evaluaba su situación legal.

López Belloza llegó a Estados Unidos en 2014 desde México junto a su madre, sin documentación migratoria regular. Desde entonces residió en el país y, tras completar su formación secundaria en Texas, obtuvo una beca completa para estudiar negocios en Babson College, una de las universidades más destacadas en su especialidad.

No obstante, a causa del endurecimiento de las políticas migratorias se procedió a su deportación, lo que fue considerado legalmente un error.

El episodio revela la complejidad y fragmentación del sistema migratorio, así como la importancia de la supervisión judicial para proteger los derechos individuales frente a errores administrativos y confusiones legales.

Pese a esta travesía jurídica, la estudiante hondureña podrá retornar a EE.UU. y continuar con sus estudios. (RO)