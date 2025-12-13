Justicia debe prevalecer, clama Cossette López y denuncia: “los que ostentan el poder delinquen todos los días”

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López expresó que la justicia debe prevalecer en Honduras, donde los que ostentan el poder delinquen todos los días.

La alta funcionaria del órgano electoral cuestionó que no es posible que en el país se normalice el nivel de hostigamiento y el infierno al que ha sido sometida.

“En este país, ser una persona correcta y apegada a la ley, entre tanta podredumbre, es un acto peligroso. Estamos sobreviviendo este enorme sufrimiento propio y de nuestra familia, mientras los que ostentan el poder delinquen todos los días, siembran delitos y secuestran el país”, esbozó.

López clamó porque prevalezca la justicia en Honduras, “lo que nos están haciendo no debe quedar en la impunidad. Están fuera de la contienda. El pueblo ya les dijo que no y sus actuaciones en los escasos días que les quedan, sólo ratifican que son todo lo que debemos rechazar y que no se merecen estar al frente del país”. JS