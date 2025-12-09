Justicia argentina ordena registros en la AFA y 17 clubes por presunto lavado de dinero

Buenos Aires – La Justicia argentina ordenó este martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera.

El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información por la que fuerzas policiales acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera.

La investigación alcanzó incluso al predio de entrenamiento de la selección argentina, en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), que lleva el nombre de Lionel Messi, donde los planteles de la Albiceleste de todas las categorías se alojan y trabajan con vistas a sus compromisos.

También fueron registradas las sedes de Deportivo Morón, Victoriano Arenas, Dock Sud, Temperley, Acassuso, Los Andes, Excursionistas, Defensores de Glew, Brown de Adrogué y Deportivo Armenio, todas instituciones de las categorías del Ascenso (Primera B o Segunda División del fútbol argentino).

En total, los domicilios registrados son 35, en diversas localidades de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Racing aclaró mediante un comunicado en sus redes sociales que el vínculo con la financiera es un «contrato de publicidad y sponsoreo» que finaliza el 31 de diciembre próximo y que la firma le adeuda montos.

Un comunicado del mismo tipo emitió Excursionstas este martes y agregó que «el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa».

La medida judicial surge a partir de una denuncia por un posible lavado de dinero en el interior de la empresa Sur Finanzas, la cual es auspiciante actual de Racing, que jugará este sábado la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, y en 2023 lo fue de Platense, campeón del Apertura a principios de este año.

Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejos, tiene o tuvo relaciones comerciales con todos los clubes investigados y fue auspiciante oficial de varias ediciones de los torneos de Primera División argentina.

La denuncia fue presentada por la Dirección General Impositiva del Gobierno nacional, e impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, quien también exigió que se levante el secreto fiscal de los clubes para investigar la relación financiera de esas entidades con la financiera.

Medios locales reprodujeron en los últimos días versiones que relacionan a Sur Finanzas con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, a partir de una relación personal con el empresario Vallejos.

En una causa paralela originada en una denuncia de la exdiputada Elisa Carrió, el juez federal Daniel Rafecas pidió un listado de los movimientos financieros de Luciano Pantano y Ana Conte, dueños de la firma Real Central, que también es relacionada con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Ambas investigaciones judiciales comenzaron en el contexto de las crecientes críticas por parte del Gobierno de Javier Milei contra las autoridades de la AFA sobre el nivel de los arbitrajes de los partidos en diversas categorías. El político ultraliberal y el máximo dirigente de la AFA están, además, enfrentados ideológicamente, ya que Tapia es cercano al peronismo. EFE