Jurista cuestiona a Sala de lo Constitucional por no reaccionar ante las acciones del CN

Tegucigalpa – El abogado Juan Carlos Barrientos criticó este domingo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque no ha reaccionado con la aprobación del decreto de recuento electoral por parte del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo.

En su cuenta de Facebook posteó que la sesión extraordinaria del Congreso Nacional fue ilegal porque la convocatoria la hizo la Comisión Permanente.

Señaló que esto violó la Constitución de la República argumentando que el Congreso Nacional no tiene facultades de certificar los procesos electorales.

Barrientos detalló que la sesión del jueves no tenía el quorum necesario, especialmente en asuntos electorales, porque no había 86 diputados para aprobar este decreto.

“¿Qué estarán esperando para declarar la inconstitucionalidad de sus actos?, será que habrá que intervenir esa Sala o el día de mañana (lunes), juzgarlos por cómplices de los delitos cometidos que violentan la Constitución”, externó. AG