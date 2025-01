Jürgen Klopp: «No voy a reemplazar a ningún entrenador de un club de Red Bull»

Viena.- El entrenador alemán Jürgen Klopp fue presentado este martes en Salzburgo como ‘director global de fútbol de Red Bull’, la marca de bebidas energéticas que posee y patrocina equipos en Europa, América y Asia, y dejó claro que su papel será el de asesor y nunca sustituirá a un técnico.

A sus 57 años, Klopp asume un papel estratégico en el conglomerado futbolístico, que incluye clubes en Alemania (Leipzig), Austria (Salzburgo), EEUU (Nueva York), Francia (París FC), así como en Brasil y Japón, entre otros lugares.

«Quiero aportar un verdadero valor, y en las últimas semanas me di cuenta de que puedo hacerlo», declaró Klopp, quien dejó claro que no se involucrará en el día a día de ningún equipo, sino que actuará como asesor y guía para los entrenadores y directores deportivos del conglomerado.

«No voy a entrenar a ningún club de Red Bull. Esto está claro. No voy a reemplazar a ningún entrenador de un club de Red Bull. Y espero que podamos construir una estructura en la que esa pregunta ni siquiera llegue a plantearse», aseguró.

El alemán, con una larga etapa de casi diez años en el Liverpool, donde conquistó en 2019 una Liga de Campeones y en 2020 el primer título de Premier League del club en 30 años, aseguró que esta nueva etapa es ideal para él.

«Es un rol diferente. Siempre he dicho que amo lo que hago. Pero después de mil partidos y conferencias de prensa quería algo nuevo, una nueva oportunidad», explicó el técnico.

Klopp destacó que su nuevo cargo le permite desligarse del día a día, describiendo su función como la de un asesor que puede influir en la cultura futbolística del conglomerado.

«Me veo como un consejero. Y un buen consejero forma parte de una decisión, porque su consejo es aceptado y tomado en serio,» indicó.

La decisión de unirse a Red Bull no estuvo exenta de críticas, especialmente en Alemania, donde se cuestiona al gigante de las bebidas energéticas por comprar clubes y borrar su historia previa a golpe de talonario.

Según información de la televisión alemana Sky, Klopp firmó un contrato a largo plazo con un salario anual de entre 10 y 12 millones de euros.

Klopp respondió que apreciaba el apoyo de la marca al deporte y el compromiso y la pasión que ha visto en todo el personal del grupo austríaco.

«El domingo estuve en Leipzig. En el estadio había unas 42.000 personas. Y me pregunté: ¿Acaso no se merecen buen fútbol? Y pensé: Por supuesto que lo merecen. Y eso también aplica a Nueva York, Japón y los demás lugares. Hay cosas más importantes que el fútbol en la vida. Pero el fútbol puede lograr mucho. Me gusta la identificación de los aficionados con los clubes», argumentó Klopp.

Y añadió: «Soy un doctor del fútbol. Y ningún doctor le diría a un paciente: ‘Vienes del lugar equivocado. No te trataré'».

«Pero el dinero decide en el fútbol, definitivamente, aunque todavía queda espacio para mejores decisiones, mejores talentos, caminos más claros. Pero a largo plazo, probablemente ganarán los equipos con más dinero, eso está claro», reconoció Klopp.

El extécnico del Borussia Dortmund ha comenzado su gestión visitando París y Leipzig, acompañado por el ex internacional alemán Mario Gómez, que es director técnico de fútbol en Red Bull.

Klopp ha señalado que busca mantener el legado de fútbol ofensivo y vertical que dejaron figuras como alemán Ralf Rangnick, actual seleccionador de Austria, y resaltó la importancia del trabajo duro para lograr objetivos.

«Nunca estuve en los clubes favoritos, pero mis equipos siempre lo dieron todo», afirmó el técnico.

Para Klopp, ese tipo de juego, vertical, con presión adelantada y ofensivo, es la seña de identidad de los clubes de Red Bull. EFE/ir