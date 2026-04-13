Juramentan perito especializado para diligencias del MP contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – Este lunes se juramentó un perito especializado solicitado por el Ministerio Público para comenzar investigaciones en contra del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

La pericia del Ministerio Público fortalecer las diligencias previas antes de la presentación de un posible requerimiento fiscal.

La abogada Doris Ismelda Madrid manifestó que el perito va a investigar la denuncia presentada por los periodistas Dagoberto Rodríguez y Juan Carlos Sierra en contra del general Hernández.

Madrid es la abogada privada de los periodistas explicó que el perito busca reunir pruebas técnicas suficientes para sustentar un eventual requerimiento fiscal.

Señaló que el caso está relacionado con presuntas violaciones a la libertad de expresión en relación a la publicación difundida por las Fuerzas Armadas en la que se calificó a varios comunicadores como “sicarios de la comunicación”.

La profesional del derecho anunció que nominará un consultor técnico para que vigile las acciones de los peritos del MP. AG