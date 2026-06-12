Juramentan nuevos embajadores de Honduras en Israel y Suiza

Tegucigalpa – Con la visión de fortalecer la política exterior de Honduras, la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a los nuevos embajadores en el Estado de Israel, José Luis Núñez y como representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, a Karla Cueva.

El Embajador José Luis Núñez Bennett, es Magíster en Defensa y Seguridad Centroamericana de la Universidad del Salvador, Argentina; además, Licenciado en Ciencias Militares Universidad de Defensa de Honduras y Licenciado en Administración de Empresas Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Posee dominio del idioma Español, Inglés, Italiano.

También, cuenta con una amplia trayectoria en defensa, seguridad nacional, relaciones exteriores, gestión estratégica y representación institucional, participó en procesos para la paz y seguridad regional Centroamérica, como miembro de comités y delegaciones oficiales ante la ONU, OEA y la Unión Europea.

Además, ha fungido como Secretario de Defensa Nacional y Seguridad Pública, Rector del Colegio de Defensa Nacional y Director de la Escuela de Comando y Estado Mayor Asesor legislativo en el Congreso Nacional en temas de seguridad y defensa.

Asimismo, la Canciller Agüero, designó a Karla Cueva, como la nueva Embajadora y Representante Permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, con el fin de lograr mejor representación por su gran experiencia con más de 30 años, experta en Derecho Internacional y Derechos de la Niñez.

La señora Cueva, fue Secretaria de Estado de Derechos Humanos y además fungió como Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Subsecretaria de Desarrollo Social y Fiscal Auxiliar del Ministerio Público.

La Diplomática cuenta con un Master de Estudios Avanzados en Derechos de la Niñez en la Universidad de Fribourg, Suiza; es Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, y domina los idiomas Español, Inglés, Italiano y Francés. JS