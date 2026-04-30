Juramentan nueva junta directiva del CNI para potenciar inversiones mediante las alianzas público-privadas

Tegucigalpa – En un acto oficial en Casa Presidencial, se instaló y juramentó este jueves la nueva junta directiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), un paso clave para unir al sector público y privado en la atracción de inversiones que impulsen la economía hondureña.

Durante la ceremonia, el presidente Nasry Asfura expresó su entusiasmo por el acuerdo alcanzado con la empresa privada.

«Estoy muy alegre hoy cómo el Consejo Nacional de Inversiones y la empresa privada, están llegando realmente a consenso, el que debemos necesitar para cómo gobernar Honduras, porque sin la empresa privada, sin inversión hondureña, sin inversión extranjera, va a ser muy difícil que salgamos adelante», apuntó.

Agregó que en los 45 meses que le quedan de administración, demostrarán «con hechos verdaderos el cambio en Honduras», consolidando la coordinación entre lo público y lo privado para una nación «más grande, más pujante y más próspera».

Por su parte, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo que “la participación del Cohep en el Consejo Nacional de Inversiones para nosotros es de mucha responsabilidad y es un compromiso que el Cohep también tiene en el desarrollo de nuestras actividades, porque por medio de este consejo promovemos inversiones, que es lo que el país necesita para mejorar diferentes indicadores económicos».

Asimismo, enfatizó la generación de empleo, apoyo a Mipymes, fomento al talento joven y potenciación de sectores como el turismo: «Honduras tiene muchas condiciones como el turismo, que lo debemos potenciar más», acotó

Composición equilibrada y liderazgo mixto

Por el sector público integran la nueva junta directiva, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, quien la preside; el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; Juan Carlos Ramos, ministro de Recursos Naturales y Ambiente y a secretaria ejecutiva recae en el ministro de Promoción e Inversiones, Epaminondas Marinakys.

Asimismo, sus suplentes Eddy Johans Ordoñez, secretario de Desarrollo Económico; Andrés Ehrler, secretario de Turismo; y Luis Castro, secretario privado de la Presidencia.

En representación del sector privado, lo integran Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y vicepresidenta del CNI; Basilio Fuschich, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh); Helui Castillo Hung, gerente de Política Comercial del Cohep; y Manuel Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras). JS