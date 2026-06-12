Juramentan delegación hondureña que participará en Olimpiada de Matemáticas en China

Tegucigalpa- La Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) Lexy Medina juramentó la delegación hondureña que representará al país en el IV Campamento Internacional de Matemáticas y en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO 2026), eventos que se desarrollarán en la República Popular China entre junio y julio del presente año.

Durante la ceremonia, el Jefe de la Delegación, Luis Armando Ramos Palacios, presentó una semblanza de la participación de Honduras en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y destacó el compromiso, disciplina y excelencia académica de los jóvenes seleccionados.

“Estos estudiantes representan lo mejor del talento matemático nacional y llevan consigo la responsabilidad de poner en alto el nombre de Honduras en escenarios de alcance mundial”, expresó.

Por su parte, la Rectora hizo entrega oficial de la Bandera Nacional y juramentó a los integrantes de la delegación. En su mensaje, resaltó que la educación, la dedicación y el esfuerzo son herramientas capaces de abrir puertas a nivel internacional.

“Ustedes son motivo de orgullo para Honduras y para nuestra Universidad. Confiamos en que su desempeño reflejará el potencial de la juventud hondureña y la calidad de la formación académica que recibe nuestro país”, manifestó.

La delegación hondureña está integrada por los estudiantes: Renata Sorel Palao Zavala y Lenny Jasafat Peña Rubí, del departamento de Yoro; Anthony José Meraz Galo y Sandra Marcela Umanzor Galeas, de Choluteca; así como Lucianna Sofía Valenzuela Facussé y Juan Fernando Rodríguez Rodríguez, de Francisco Morazán.

Los estudiantes viajarán acompañados por el profesor Roger Aguilera, el profesor tutor Mariano Solórzano y el Jefe de Delegación Luis Armando Ramos Palacios, quienes brindarán acompañamiento académico y logístico durante ambas competencias internacionales. IR