Salud

Juramentan al doctor Samuel Santos electo presidente del CMH para el período 2026-2028

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – En las últimas horas fue juramentado el doctor Samuel Santos, quien fue reelecto como presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), para el período 2026-2028.

El viernes tres planillas se sometieron a elecciones en el Colegio Médico de Honduras resultando vencedor la planilla Transformación Gremial que lideraba el doctor Santos.

La nueva directiva asume el reto de dirigir al gremio médico en medio de importantes desafíos del sistema de salud nacional.

Tras ser juramentado, el galeno señaló que seguirán en las mesas de diálogo con el gobierno para mejorar las condiciones de salud del país y del gremio médico.  IR

