Juramentan al Comité Cívico Interinstitucional Permanente COCIP 2026

Tegucigalpa – La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta y la secretaria general de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, Karla Martínez, realizaron este día la juramentación oficial del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP 2026), organismo encargado de coordinar y fortalecer las actividades cívicas y patrióticas rumbo a las celebraciones del mes de septiembre.

Durante el desarrollo de la actividad, la Subsecretaria de Estado de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación, Angélica Sandres, destacó que la juramentación representa el resultado de un trabajo coordinado, basado en la planificación estratégica y el compromiso de las instituciones que integran el COCIP.

Asimismo, señaló que desde el inicio del proceso se han unido esfuerzos con el propósito de fortalecer la organización, coordinación y desarrollo de las actividades cívicas de las fiestas patrias 2026

Por su parte, la titular de Educación, Ivette Arely Argueta, expresó que el comité asume una gran responsabilidad para llevar a cabo todas las actividades cívicas programadas para el mes de septiembre.

Agregó que “septiembre es el mes donde nosotros decimos: aquí estamos presentes como hijos de Honduras para fortalecer nuestros valores cívicos y morales hacia nuestra patria”.

De igual forma, la secretaria general de la Presidencia, Karla Martínez, aseguró que desde Casa Presidencial existe un respaldo total para fortalecer los centros educativos y programas ambientales impulsados por el Gobierno.

Martínez indicó que el presidente Nasry Asfura mantiene un firme compromiso con el sector educativo, al considerarlo un eje fundamental dentro de su Gobierno para el desarrollo del país.

Además, expresó que existe una gran expectativa para que el próximo 15 de septiembre de 2026 las celebraciones de la independencia nacional reflejen el fortalecimiento y rescate de los valores cívicos y patrióticos de la población hondureña.

Finalmente, destacó que las instituciones que conforman el COCIP se continúan articulando bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y la Presidencia de la República, con el objetivo de garantizar una organización exitosa de las actividades patrias. (RO)