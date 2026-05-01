Juramentan a Rosario Castillo como embajadora en Argentina y a Dolores Agüero en Bélgica

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero juramentó en las últimas horas a los nuevos embajadores ante los gobiernos de Argentina y el Reino de Bélgica.
La nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Honduras ante Argentina, es Rosario Castillo Galo.
Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional.
En tanto, la canciller Agüero también juramentó a María Dolores Agüero como embajadora de Honduras ante el Reino de Bélgica.
Agüero Lara, es Embajadora de carrera quien asume con responsabilidad y compromiso para fortalecer la relación bilateral, incrementar el comercio, inversión, con el fin de identificar áreas de interés común.
La ahora embajadora en Bélgica fue canciller de Honduras y representante del país ante el gobierno de España.
Antes de ser nombrada como embajadora en Washington, se desempeñó como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, ocupando antes el puesto de Vicecanciller y directora de Integración Regional.
Es oportuno mencionar que ha representado a Honduras en diferentes foros internacionales en el marco de las Naciones Unidas, y participado en los Consejos de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). JS