Juramentan a Rosario Castillo como embajadora en Argentina y a Dolores Agüero en Bélgica

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero juramentó en las últimas horas a los nuevos embajadores ante los gobiernos de Argentina y el Reino de Bélgica.

La nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Honduras ante Argentina, es Rosario Castillo Galo.

Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional.

En tanto, la canciller Agüero también juramentó a María Dolores Agüero como embajadora de Honduras ante el Reino de Bélgica.

Agüero Lara, es Embajadora de carrera quien asume con responsabilidad y compromiso para fortalecer la relación bilateral, incrementar el comercio, inversión, con el fin de identificar áreas de interés común.

Dolores Agüero fue canciller de Honduras.

La ahora embajadora en Bélgica fue canciller de Honduras y representante del país ante el gobierno de España.

Antes de ser nombrada como embajadora en Washington, se desempeñó como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, ocupando antes el puesto de Vicecanciller y directora de Integración Regional.

Es oportuno mencionar que ha representado a Honduras en diferentes foros internacionales en el marco de las Naciones Unidas, y participado en los Consejos de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). JS