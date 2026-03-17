Juramentan a Rosa de Lourdes Paz Haslam como embajadora de Honduras en Chile

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero juramentó este lunes a Rosa de Lourdes Paz Haslam para que sea la nueva embajadora de Honduras en Chile.

La Cancillería explicó que la designación de Paz Haslam responde al interés del gobierno de Nasry Asfura en consolidar la agenda bilateral y atención a la comunidad hondureña en ese país sudamericano.

Paz Haslam asumirá sus funciones con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones.

Previamente, la nueva embajadora fungió como delegada presidencial en el programa Ciudad Mujer. AG