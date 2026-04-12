Juramentan a Roberto Ochoa Madrid como embajador en Francia

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero juramentó en las últimas horas al ciudadano Roberto Ochoa Madrid como el nuevo embajador de Honduras en Francia.

Con este nombramiento se espera que se fortalezca las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Honduras y Francia.

Ochoa Madrid expresó Honduras y Francia, mantienen una histórica relación y una de sus misiones es abrir oportunidades de inversión para aumentar las oportunidades de empleo para los compatriotas y también fomentar el turismo.

Roberto Ochoa Madrid ha desempeñado funciones de asesor, coordinador y director de diversas transmisiones de mandos presidenciales.

Asimismo, ha fungido como asesor en Asuntos Internacionales y Coordinador para Tegucigalpa de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), 2002-2006 y asesor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central durante el mismo período.

Igualmente, ha sido embajador de Honduras en Hungría, Chipre, Italia y cónsul en Houston. AG