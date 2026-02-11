Juramentan a Rigoberto Oseguera Mass como director de la Policía

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura juramentó esta tarde al comisionado general Rigoberto Oseguera Mass como director de la Policía Nacional.

– Presidente Asfura instó a las nuevas autoridades a redoblar esfuerzos para cumplirle al pueblo hondureño

Entre los nombramientos destacan Julissa del Carmen Martínez Lozano como Secretaría General en los Despachos de la Secretaría de Seguridad; Rommel Armando Martínez Torres como Subsecretario de Asuntos Policiales; y Mesíl Marín Aguilar Amaya como Subsecretario de Asuntos Interinstitucionales.

Los nuevos cargos que juraron este miércoles en casa de gobierno.

La nueva cabeza de la Policía es un miembro de la carrera policial con una destacada trayectoria y una amplia formación. Abogado licenciado en Ciencias Policiales, además, cuenta con una maestría en criminología e investigación y con una certificación en Sistema de Gestión de Calidad.

Hace 24 horas se conoció que el directorio de la Policía había hecho 20 importantes nombramientos, entre ellos a Miguel Pérez Suazo como director de la institución, pero no duró ni 24 horas en el cargo.

Oseguera Mass había sido nombrado como titular de la Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua, pero este miércoles el propio presidente Asfura lo delegó como el mandamás del cuerpo de seguridad pública.

Rigoberto Oseguera Mass sustituye en el cargo a Juan Manuel Aguilar Godoy.

Anteriormente, Oseguera Mass ocupó otros cargos relevantes, como: subinspector de la Policía Nacional, jefe de la Dirección de Inteligencia Policial, enlace del cuerpo policial con el Consejo Nacional Electoral, entre otros. JS