Juramentan a nuevo gerente de la ENAG

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó al ciudadano Juan Manuel Gálvez como Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), reafirmando el compromiso de fortalecer esta institución estratégica al servicio del Estado.



Gálvez sustituye a Edis Moncada quien se negó hacer la publicación de la declaratoria del proceso electoral general del 30 de noviembre.

El presidente hondureño sigue formando su gabinete de gobierno con juramentaciones de funcionarios. IR