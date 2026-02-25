Juramentan a Héctor Vidal Cerrato como presidente de Banadesa

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura juramentó este miercoles a Héctor Vidal Cerrato Zelaya como nuevo titular del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Banadesa es una institución clave para el financiamiento del sector agrícola y el impulso al desarrollo rural.

Héctor Vidal Cerrato fue diputado suplente del Partido Liberal en el departamento de Olancho en el período 2022-2026.

Es hijo del extinto del extinto dirigente liberal y exdiputado Vidal Cerrato Hernández y es reconocido por su trayectoria política en el departamento de Olancho.

Cerrato Zelaya participó como candidato a la alcaldía de Juticalpa en antiguos procesos electorales anteriores, pero no ganó.

El nuevo titular de Banadesa participó en procesos de negociación política entre representantes de los partidos Liberal y Nacional, mediante los cuales se habrían acordado espacios de representación en distintas dependencias del Estado. AG