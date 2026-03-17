Juramentan a Francisco Zepeda Andino como nuevo embajador de Honduras en Nicaragua

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero acreditó este lunes a Francisco Zepeda Andino como el nuevo embajador de Honduras ante Nicaragua.

Zepeda Andino trabajará en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre ambas naciones, promoviendo iniciativas de interés común.

Previamente Zepeda fungió en los cargos de embajador de Honduras en Colombia, agregado de Defensa en la Embajada de Honduras en Washington, embajador en México, Israel, El Salvador y Taiwán.

Asimismo, ejerció cargos de gobierno como ministro de Seguridad y de Defensa.

Posee un máster internacional en Política Pública de la Universidad Johns Hopkins de Washington. AG