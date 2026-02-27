Juramentado Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras en EEUU

Tegucigalpa – La Canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como nuevo Embajador de Honduras ante los Estados Unidos, en un acto oficial que reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Flores Bermúdez, embajador de carrera con amplia trayectoria en el servicio exterior, asume la misión diplomática en Washington con la responsabilidad de consolidar la agenda estratégica entre ambas naciones y promover mayores oportunidades de cooperación, inversión y protección para la comunidad hondureña en territorio estadounidense.

El nombramiento responde a la visión del Presidente Nasry Asfura, orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos en beneficio de los hondureños, tanto dentro como fuera del país.

Flores Bermúdez es un hondureño que empezó su carrera en la diplomacia en 1976 que logró ser embajador de EEUU en el período 2002-2006.

Es un diplomático de carrera, fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) y ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas. También representó a Honduras ante el Reino Unido, Suiza, Alemania y el propio Estados Unidos en periodos anteriores.

Asimismo, Flores Bermúdez es columnista de Proceso Digital.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que esta designación fortalece la presencia diplomática de Honduras en uno de sus principales socios estratégicos y comerciales, en un momento clave para profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral. JS