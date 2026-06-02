Juramentado Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero juramentó este lunes (01-06-2026) a Mariano Jiménez Talavera como embajador de Honduras ante el gobierno de Italia.

-También ostentará las representaciones del país ante organismos de la ONU como FAO, PMA y FIDA.

El embajador Jiménez Talavera también asumirá las funciones como representante del país ante los organismos internacionales como FAO, PMA y la FIDA.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) tienen sus sedes centrales en Roma.

El embajador Jiménez Talavera se desempeñó como ministro de Agricultura y Ganadería en el mandato del expresidente Ricardo Maduro.

El diplomático hondureño es egresado de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano, y tiene un máster en Administración de Empresas de INCAE. (PD).