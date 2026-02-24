Juramentado los peritos para juicio de “Delta Teams” por desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción juramentó este martes los peritos que estarán presentes en el juicio oral contra los implicados en la desaparición de la joven de Angie Peña.

Los imputados son los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock acusados por el delito de trata de personas en modalidad de venta.

Asimismo, son acusados el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera por asociación para delinquir.

El juicio oral y público fue programado para desarrollarse del 23 al 27 de marzo.

Según las investigaciones, los imputados integran una red de trata de personas desde el 2019 denominada “Delta Teams”, dedicados también a la venta de drogas y tráfico de armas.

Para la comisión de estos delitos, la red contaba con apoyo de algunos policías y asesoramiento de un juez de paz quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos, utilizados para amedrentar a otras personas. AG