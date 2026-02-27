Juramentada nueva Comisión Interventora de Inprema

Tegucigalpa- El presidente de la República, Nasry Asfura, continua su proceso de juramentación y en esta ocasión toco a los tres nuevos comisionados que integrarán la Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), con el objetivo de fortalecer la supervisión y garantizar una administración eficiente de los recursos destinados al gremio docente.

Durante el acto oficial, el mandatario tomó promesa de ley a Nelson Alonso Benavides, quien asumirá como comisionado presidente; así como a Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios, quienes se desempeñarán como comisionados adjuntos.

Los nuevos interventores tendrán la responsabilidad de acompañar y supervisar la gestión administrativa y financiera del instituto, y deberán velar por la correcta administración de los fondos de previsión social que pertenecen al gremio de docentes a nivel nacional.

Con esta disposición, el jefe del Ejecutivo busca garantizar la transparencia, eficiencia y estabilidad en el manejo de los recursos del Inprema, promoviendo el fortalecimiento institucional y la confianza en la administración pública.

Las autoridades reiteraron que la Comisión Interventora trabajará en coordinación con los distintos sectores del magisterio para asegurar que las decisiones adoptadas contribuyan a la sostenibilidad del sistema de previsión y al bienestar de los educadores del país.LB