Juramentada Comisión de Negociación del Salario Mínimo, que se reúne de nuevo el próximo miércoles

Tegucigalpa – Este jueves fue juramentada la Comisión de Negociación del Salario Mínimo 2026, instancia que tendrá la responsabilidad de discutir y acordar el nuevo ajuste salarial para los trabajadores del país.

En la juramentación participó el ministro de Trabajo Fernando Puerto y el subsecretario de Trabajo, Daniel Discua.

La comisión es integrada por: Fernando Puerto Castro, Daniel Discua, Lourdes Salinas, María Martínez, Fausto Molina y Tania Guardiola por el sector del gobierno, mientras por los obreros: Felipe Ramírez Suazo, Josué Orellana, Constantino López, Humberto Lara, Verónica Morazán y Tomás Membreño. En tanto, por lo empresarios: Fernando García, Paola Díaz, Manuel Hernández, Vera Aguilar, Nora Smith y Gerardo Guillén.

Según explicó el funcionario, la comisión estará conformada de manera tripartita, con tres representantes propietarios del sector obrero, tres del sector privado y tres del sector gubernamental, garantizando la participación equitativa de los actores involucrados en el proceso.

La instalación de esta comisión marca el inicio formal de las negociaciones salariales, un proceso clave para la economía nacional, ya que impacta tanto en el poder adquisitivo de los trabajadores como en la operatividad del sector empresarial.

Tras la juramentación, las partes iniciaron con las mesas de diálogo y análisis técnico para definir el ajuste al salario mínimo, tomando en cuenta las condiciones económicas actuales del país, partiendo del índice de inflación del Banco Central de Honduras.

Tras la presentación de los representantes, los negociadores acordaron que el próximo miércoles 25 de febrero a las 9.00 de la mañana llevarán cada uno sus propuestas. IR