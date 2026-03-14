Juramenta a funcionarios en regulación sanitaria y agricultura

Tegucigalpa – Este viernes, el presidente Nasry Asfura continuó fortaleciendo su equipo de Gobierno, con la integración de Leonardo Antonio Sánchez Nuñez, como comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).

Asimismo, juramentó a César Narváez en el cargo de asesor presidencial en Agricultura.

Con estas incorporaciones, la administración refuerza su compromiso con la salud y el desarrollo agropecuario del país.

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