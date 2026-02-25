Jura Nicolás José García como titular de CNBS; Gustavo Solórzano y Julieta Suazo los otros dos comisionados

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura juramentó la tarde este miércoles a funcionarios en áreas clave del sistema financiero y productivo del país como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

En ese sentido, Nicolás José García asumió como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) acompañado por Julieta Suazo Franco y Gustavo Rafael Solórzano como comisionados propietarios, en una etapa que apunta a consolidar la supervisión y estabilidad del sistema financiero nacional.

Gustavo Solórzano es el actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), y entrega el cargo a mediados de marzo. También se desempeñaba como asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Solórzano tomó juramento de su cargo en la CNBS.

La CNBS es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, con independencia funcional, presupuestaria y facultades administrativas suficientes para asegurar habilidad técnica y financiera necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.

La Comisión supervisa las actividades financieras, de seguros, previsionales, de valores y demás relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; y otras instituciones financieras y actividades, determinadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Además vigila que las instituciones supervisadas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades. JS