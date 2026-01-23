Junta directiva del CN estará integrada por cuatro partidos políticos

Tegucigalpa – La junta directiva en propiedad del Congreso Nacional que se elegirá este viernes estará integrada por diputados del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y la Democracia Cristiana reiteró el diputado nacionalista, Antonio Rivera.

El parlamentario señaló que pese a los estiras y encoge que rodean las negociaciones sobre esta temática, “al final sí están los votos”, y aunque no dio una cifra aseguró que las dos comisiones (del Partido Nacional y del Partido Liberal) han hecho un trabajo extraordinario.

“Hoy a las 11 de la mañana se va estar planteando ya la moción nominativa de la junta directiva en propiedad de todos los puestos: presidente, vicepresidentes, secretarios, prosecretarios y alternos”, afirmó al agregar que faltan algunos detalles que en horas de la mañana se evaluarán, incluyendo el conflicto con la alcaldía de Talanga.

En el municipio de Talanga, Francisco Morazán, el recuento jurisdicción del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), declaró ganador al ciudadano Roosevelt Avilés, y dejó a Rudy Banegas, quien ya había sido acreditado como ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), como regidor. VC