Junta Directiva de Banadesa ordena investigación sobre cartera morosa

Tegucigalpa – La Junta Directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), ordenó una investigación sobre el manejo de la cartera crediticia de la institución para identificar deudores morosos.

Según la información, el objetivo de la medada es establecer posibles responsabilidades de funcionarios o exfuncionarios que hayan incumplido sus deberes en la administración de préstamos.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria celebrada de forma virtual, en la que los directivos instruyeron al presidente ejecutivo de Banadesa, Héctor Vidal Cerrato, a iniciar de inmediato las indagaciones.

La resolución establece que deberán identificarse los clientes que deliberadamente hayan evadido el pago de sus obligaciones, así como los funcionarios que, de comprobarse, facilitaron créditos al margen de la normativa vigente.

Además, la Junta Directiva ordenó promover las acciones administrativas y legales correspondientes contra quienes resulten responsables y aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Supervisión, encargada de vigilar el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con información que ha trascendido, la investigación también podría alcanzar casos de supuesto nepotismo dentro de distintas áreas administrativas del banco.

Analistas consideran que el proceso permitirá determinar si la crisis de la institución obedece únicamente a la elevada mora de sus clientes o también a fallas administrativas de control que hayan contribuido al deterioro financiero del principal banco público de apoyo al agro hondureño. AD