JUNIOR H llegará a Honduras con su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”

Tegucigalpa- A pocas semanas de su esperado debut en el país, Junior H se prepara para presentarse en Honduras como parte de su gira internacional “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”, con un concierto programado para el 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en un evento presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras.

–El artista se presentará el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa; boletos a la venta a través de www.eticket.hny kioscos autorizados. Algunas localidades ya están por agotarse, con descuentos y beneficios especiales para clientes BAC.

Los boletos ya están disponibles a través de www.eticket.hn y en kioscos autorizados ubicados en Mall Multiplaza y Metro Mall en Tegucigalpa, así como en Mall Multiplaza en San Pedro Sula. El público podrá elegir entre localidades Experiencia, Junior H Lovers A, Junior H Lovers B, Preferencial de Pie y Gradería, con diferentes opciones de acceso, incluyendo descuentos y beneficios especiales para clientes BAC.

Con una propuesta que ha redefinido el sonido del regional mexicano contemporáneo, Junior H se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual, conectando con millones de oyentes a través de plataformas digitales y fortaleciendo una comunidad global que consume su música en playlists virales y tendencias de streaming.

La gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026” ofrece un recorrido por los temas más representativos de su carrera, incluyendo canciones como “Entre Nosotros”, “Miéntele”, “Las Noches”, “Rockstar”, “Y Lloro” y “Fin de Semana”, además de colaboraciones y momentos especiales que forman parte de la experiencia en vivo del artista.

En paralelo, el cantante continúa impulsando su más reciente producción discográfica, “DEPR</3$$ED MFKZ”, un proyecto que profundiza en una narrativa emocional y que se ha integrado rápidamente a playlists clave del género, reforzando su presencia dentro del movimiento del regional mexicano moderno.

El concierto en Tegucigalpa se perfila como uno de los eventos más esperados del año, reuniendo a un público joven que ha encontrado en el sonido “sad boy” de Junior H una identidad propia dentro de la escena musical actual.

Este evento es presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras, con el apoyo de marcas aliadas que forman parte de esta experiencia, entre ellas Kash, Grupo Río, Cloud Media, Music Vibe, Sad Boyz y Fénix Entertainment. IR