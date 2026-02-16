Junior H llega por primera vez a Honduras con su “Latinoamerica en Lagrimas $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”

Tegucigalpa- Consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina actual, Junior H confirma la llegada de su gira internacional “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026” a Honduras, con un concierto programado para el 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en un evento presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras.

La preventa oficial en Honduras estará disponible del 17 al 20 de febrero, a través de eticket.hn, con descuentos especiales y beneficios exclusivos para tarjetahabientes BAC, brindando una oportunidad preferencial para que los fanáticos aseguren sus boletos antes de la venta general.

Tras cerrar una de las giras más exitosas de 2025 en Estados Unidos y México, Junior H continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Entre sus logros recientes, destaca el haber hecho historia como el artista masculino más joven en agotar dos noches consecutivas en el Hollywood Bowl, además de múltiples presentaciones con entradas agotadas en arenas internacionales.

“LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026” marca una nueva etapa en la carrera del artista y representa su primer gran encuentro con el público centroamericano, con fechas confirmadas en Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chile, llevando a Latinoamérica un espectáculo cargado de emoción, identidad y los temas que han definido su trayectoria.

En paralelo a su regreso a los escenarios de la región, Junior H presenta su nuevo álbum “DEPR</3$$ED MFKZ”, disponible en todas las plataformas digitales desde el 12 de febrero. El proyecto, compuesto por 14 canciones, marca una nueva etapa en la evolución artística del cantante, explorando una narrativa más íntima y emocional sin perder la esencia que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Este lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, respaldado por el impacto sostenido de sus producciones anteriores y por una conexión cada vez más sólida con su audiencia, acompañando así el inicio de su gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026”.

El concierto en Tegucigalpa se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, reuniendo a miles de seguidores en una noche que celebra la llegada del artista por primera vez a la región.

