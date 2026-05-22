Julissa Villanueva pide depuración profunda de la Policía tras masacre de agentes en Corinto

Tegucigalpa– La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas de las recientes masacres y hechos violentos registrados en Honduras, y aseguró que la tragedia ocurrida en Corinto, Cortés, donde murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), evidencia la necesidad de una depuración profunda dentro de la Policía Nacional.

Villanueva afirmó que la depuración policial “no debe ser silenciosa” y debe extenderse más allá de la suspensión de algunos agentes operativos, ya que, según señaló, existen indicios de complicidad dentro de la institución.

“La DIPAMPCO es una de las direcciones más cuidadosamente infiltradas por el crimen organizado”, manifestó, al tiempo que cuestionó la forma en que los agentes se desplazaban el día del ataque en Corinto.

La exfuncionaria indicó que, tras observar videos aficionados relacionados con el operativo, surgen dudas sobre por qué los policías llegaron solos al lugar y quiénes tenían conocimiento de sus movimientos.

“Los grupos criminales que operan en esa zona tienen más de 10 años trabajando allí. Las labores de inteligencia siempre han sabido quiénes son y a qué se dedican”, expresó.

Asimismo, Villanueva sostuvo que las investigaciones deben profundizarse para determinar quién dio la orden del operativo y quiénes estaban esperando a los agentes emboscados.

Calificó la situación como “grave y dura”, y pidió que las indagaciones alcancen no solo a los agentes suspendidos, sino también a altos mandos policiales.

“Yo también suspendería al director de la Policía; no me temblaría la mano. Hay que investigar y revisar los antecedentes de quienes han sido suspendidos”, concluyó la exfuncionaria.LB