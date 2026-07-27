Julissa Villanueva denuncia falta de notificación formal y afirma que está dispuesta a colaborar con el MP

Tegucigalpa – La exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró este lunes que mantiene su total disposición de colaborar con el Ministerio Público, luego de conocer de manera extraoficial que habría sido convocada a comparecer ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

A través de un comunicado público, publicado en sus redes sociales, Villanueva manifestó que no ha recibido ninguna notificación formal sobre la supuesta citación y afirmó que, hasta el momento, ninguna autoridad le ha entregado un citatorio legal en su domicilio para presentarse a las 8:00 de la mañana, como trascendió de manera extraoficial.

En el documento, la exfuncionaria reiteró su «total y absoluta disposición» para colaborar con las autoridades competentes y brindar toda la información que le sea requerida, asegurando que nunca ha existido intención alguna de evadir sus responsabilidades ciudadanas y legales.

Villanueva también informó que, con el propósito de evitar malentendidos, se comunicó directamente con la directora de fiscales para solicitar que el citatorio le sea entregado por los canales legales correspondientes, de manera que pueda comparecer conforme a derecho.

Asimismo, señaló que el comunicado tiene como finalidad dejar constancia pública de la falta de notificación formal y evitar que esta situación pueda ser utilizada para generar controversias o proyectar una imagen equivocada de incumplimiento o desatención ante un eventual requerimiento de la justicia.

La exviceministra agradeció a los medios de comunicación la difusión del comunicado con el objetivo de, según expresó, salvaguardar la verdad y su integridad.

El Ministerio Público había girado citatoria a la exfuncionaria Villanueva la semana pasada para que compareciera este lunes ante la Fiscalía, sin embargo, no se presentó.

En ese sentido, Villanueva aseguró que no recibió una citatoria formal, pero está dispuesta a brindar su comparecencia ante ese ente investigador del Estado. IR