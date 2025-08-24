Julissa Villanueva acusa a Gustavo Sánchez de proteger los vínculos de la Policía con el crimen organizado

Tegucigalpa – La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, acusó al ministro Gustavo Sánchez de boicotear su trabajo, de desmantelar los esfuerzos de combatir niveles de corrupción y proteger los vínculos de la Policía Nacional con el crimen organizado.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó su reacción al Informe de Inteligencia Estratégica indicando que ella no tiene autoridad en su trabajo y que depende del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

Acusó a Sánchez de no atender ningún trabajo en equipo con ella y que ha perdido el sentido de respeto a lo correcto, y que promueve y desacredita su autoridad como subsecretaría de Seguridad.

Villanueva puntualizó que ya ha denunciado estos hechos ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), así como en el Ministerio Público.

Denunció a Sánchez de boicotearla y obstruirle su trabajo complementario.

Recordó que cuando hubo cambio en el alto mando de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional hubo una nueva estructura estratégica y operativa al interior de la institución uniformada en la que desmanteló cualquier perspectiva de cambio iniciada para efectivizar y desestructurar los niveles de corrupción.

La funcionaria afirmó que se ha esforzado por abrir el espacio para desarticular los vínculos de la Policía Nacional con el crimen organizado.

Insinuó que el ministro de Seguridad ha realizado nombramientos en la Policía Nacional para proteger los vínculos con el crimen organizado nacional y transnacional.

Villanueva subrayó que su esfuerzo por desvincular a la Policía del crimen organizado le ocasionó que esté en un riesgo de muerte, persecución y hostigamiento laboral.

Reconoció que tiene discrepancias con el discurso del ministro Sánchez y el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, pero que hace veeduría externa y vigilancia.

Señaló que las altas autoridades de la Secretaría de Seguridad permitieron crímenes de gran impacto y maldad, cometidos con participación y asistencia policial.

Seguidamente, añadió que el riesgo de complicidad que siente no aplica en su desempeño revelando que no tiene el más mínimo acceso a los niveles administrativos, operativos o de inteligencia de la Secretaría de Estado y Policía Nacional.

Siguió que la información que dispone sobre hechos en que se realizan, permiten, facilitan o encubren prácticas ilegales, abusivas o corruptas de miembros de este organismo, tiene su origen en fuentes abiertas o de otra naturaleza debidamente contratadas y verificada su autenticidad.

Finalmente, concluyó que seguirá al servicio de Honduras como funcionaria honesta y que seguirá denunciando a los herederos del hampa que están activos dentro de la corporación policial.