Julio Raudales señala que el crecimiento de la planilla pública afecta la economía, pero cambios deben ser inteligentes

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales señaló que el incremento constante en la planilla de sueldos y salarios del Gobierno, sumado a la creación de nuevas instituciones en los últimos 10 a 15 años, ha limitado la capacidad del Estado para mejorar la prestación de servicios públicos, la infraestructura y la inversión en tecnología, afectando el crecimiento económico del país.

Raudales explicó que, según cifras recientes, el gasto corriente del Estado se ejecuta casi en su totalidad, mientras que la inversión pública apenas alcanza un 30 %, lo que genera una distorsión que, a su juicio, debe corregirse de manera gradual para evitar problemas de gobernabilidad.

“Lo que ha venido incrementándose poco a poco en los últimos años está afectando a la economía del país. Esto también refleja un sistema democrático débil e inmaduro, donde los partidos políticos ofrecen como único incentivo a quienes trabajan en campañas un puesto en el sector público, en lugar de promover productividad y empleo en el sector privado”, advirtió.

25 instituciones en 1989

El economista recordó que en 1989 existían apenas 25 instituciones gubernamentales, mientras que actualmente suman 113, un crecimiento que ha impactado negativamente las finanzas públicas y la capacidad de generar empleo privado.

Raudales enfatizó que la reducción de la planilla y la eliminación de secretarías es una tarea urgente, pero debe realizarse de manera inteligente y paulatina, garantizando el respeto a los derechos de los trabajadores que podrían verse afectados y evitando caer en prácticas de reemplazo constante que perpetúen el problema.

El Gobierno debe ser eficiente en las contrataciones, y cualquier reforma debe crear condiciones para que el sector privado sea el verdadero motor de empleo en el país”, concluyó, señalando que los esfuerzos de reestructuración deben ir acompañados de medidas legales claras que eviten abusos en la administración pública. LB