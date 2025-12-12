Julio Raudales prevé un cierre de año normal y un 2026 con incertidumbre

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales señaló que al cierre de 2025, los movimientos en el consumo serán fuertes, con un alza en las importaciones, igual el ingreso de dólares por las exportaciones del café.

“Las cosas van a discurrir de manera normal, yo no veo que vaya a haber algún problema, ni siquiera por la situación incierta que se da en este proceso electoral”, previó.

Raudales dijo también que la dinámica de precios en la actualidad es la regular, donde algunos productos de mayor consumo suben de precio como la leche, azúcar, huevos, entre otros, obedeciendo la ley de mercado.En tanto, sobre las expectativas para el 2026, el economista avizora incertidumbre, especialmente por el tema político.

“Hay que tratar de ver de qué manera exigimos a quienes van a tomar el poder a partir del 27 de enero, para que tomen medidas que dinamicen la economía y contribuyan a que la gente pueda tener más ingresos”, afirmó. VC